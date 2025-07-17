17.07.2025
Смотреть онлайн Britto/HD Pino - Duda/Oberleitner 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten MD: Britto/HD Pino — Duda/Oberleitner, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте The KNLTB.
МСК, 1/8 финала, Корт: The KNLTB
Challenger Bunschoten MD
Завершен
(3:6, 7:6, 7:10)
1 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Duda/Oberleitner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Britto/HD Pino - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Duda/Oberleitner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Duda/Oberleitner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Duda/Oberleitner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Britto/HD Pino - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Britto/HD Pino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Duda/Oberleitner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Duda/Oberleitner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Duda/Oberleitner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Duda/Oberleitner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Britto/HD Pino - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Britto/HD Pino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Britto/HD Pino - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Duda/Oberleitner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Britto/HD Pino - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Duda/Oberleitner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Britto/HD Pino - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Duda/Oberleitner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Britto/HD Pino - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Duda/Oberleitner - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
64%
68%
Реализация брейк - пойнтов
29%
20%
Комментарии к матчу