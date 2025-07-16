16.07.2025
Смотреть онлайн Geerts/Ruehl - Бланканю Д / Табур К 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten MD: Geerts/Ruehl — Бланканю Д / Табур К, 1/8 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на корте The Grand Slam Club.
МСК, 1/8 финала, Корт: The Grand Slam Club
Challenger Bunschoten MD
Завершен
(6:0, 3:6, 10:5)
(6:0, 3:6, 10:5)
2 : 1
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Geerts/Ruehl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Geerts/Ruehl - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Geerts/Ruehl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Geerts/Ruehl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Geerts/Ruehl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Geerts/Ruehl - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Бланканю Д / Табур К - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Geerts/Ruehl - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Бланканю Д / Табур К - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Бланканю Д / Табур К - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Бланканю Д / Табур К - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Geerts/Ruehl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Бланканю Д / Табур К - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Geerts/Ruehl - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Бланканю Д / Табур К - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
81%
57%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
Комментарии к матчу