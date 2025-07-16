Текстовая трансляция

Гейм 1 - Geerts/Ruehl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Geerts/Ruehl - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Geerts/Ruehl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Geerts/Ruehl - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Geerts/Ruehl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Geerts/Ruehl - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Бланканю Д / Табур К - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Geerts/Ruehl - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Бланканю Д / Табур К - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Бланканю Д / Табур К - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Бланканю Д / Табур К - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Geerts/Ruehl - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Бланканю Д / Табур К - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Geerts/Ruehl - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0