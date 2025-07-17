17.07.2025
Смотреть онлайн Ирене Бурилло Эскорихуела - Симона Уолтерт 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы: Ирене Бурилло Эскорихуела — Симона Уолтерт, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 5
WTA Яссы
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Симона Уолтерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Ирене Бурилло Эскорихуела
Симона Уолтерт
0 побед
1 победа
0%
100%
23.10.2025
Ирене Бурилло Эскорихуела
0:2
Симона Уолтерт
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
50%
60%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу