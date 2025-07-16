Смотреть онлайн Анна Сискова - Энн Ли 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы: Анна Сискова — Энн Ли, 1/8 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 12:50 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.