16.07.2025
Смотреть онлайн Анна Сискова - Энн Ли 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы: Анна Сискова — Энн Ли, 1/8 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 12:50 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
WTA Яссы
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
56%
48%
Реализация брейк - пойнтов
55%
27%
Комментарии к матчу