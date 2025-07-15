15.07.2025
Смотреть онлайн Матью Ранкин - Хоакин Гуиллеме 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Матью Ранкин — Хоакин Гуиллеме . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:04 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:7, 6:3, 0:1)
1 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матью Ранкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Хоакин Гуиллеме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Матью Ранкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Матью Ранкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хоакин Гуиллеме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Матью Ранкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Матью Ранкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Матью Ранкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Матью Ранкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Матью Ранкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Матью Ранкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Матью Ранкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Матью Ранкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Матью Ранкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
8
0
Двойные ошибки
9
3
Выигрыш первой подачи
70%
68%
Реализация брейк - пойнтов
38%
33%
