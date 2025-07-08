08.07.2025
Смотреть онлайн Матью Ранкин - Хоакин Гуиллеме 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Матью Ранкин — Хоакин Гуиллеме . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:22 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:3, 4:6, 0:0)
1 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матью Ранкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Матью Ранкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Матью Ранкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Матью Ранкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Матью Ранкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Матью Ранкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Матью Ранкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Матью Ранкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Хоакин Гуиллеме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Хоакин Гуиллеме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Матью Ранкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Матью Ранкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Хоакин Гуиллеме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Матью Ранкин
Хоакин Гуиллеме
0 побед
1 победа
0%
100%
15.07.2025
Матью Ранкин
1:2
Хоакин Гуиллеме
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
68%
66%
Реализация брейк - пойнтов
43%
75%
