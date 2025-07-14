14.07.2025
Смотреть онлайн Алексей Алещев - Gray Voelzke 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Алексей Алещев — Gray Voelzke . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Алексей Алещев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Gray Voelzke - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Gray Voelzke - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Gray Voelzke - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Gray Voelzke - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Gray Voelzke - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Gray Voelzke - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Алексей Алещев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Gray Voelzke - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
4
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
70%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
Комментарии к матчу