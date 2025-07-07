07.07.2025
Смотреть онлайн Алексей Алещев - Gray Voelzke 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Алексей Алещев — Gray Voelzke . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:48 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gray Voelzke - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Gray Voelzke - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Gray Voelzke - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Алексей Алещев
Gray Voelzke
1 победа
0 побед
100%
0%
14.07.2025
Алексей Алещев
2:0
Gray Voelzke
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
67%
44%
Реализация брейк - пойнтов
88%
33%
