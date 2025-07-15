Текстовая трансляция

Гейм 1 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Mejia/Pacheco Mendez - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Mejia/Pacheco Mendez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Mejia/Pacheco Mendez - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Mejia/Pacheco Mendez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0