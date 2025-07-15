15.07.2025
Смотреть онлайн Mejia/Pacheco Mendez - Мэтью Эбден / Пиирс Д 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос - пары: Mejia/Pacheco Mendez — Мэтью Эбден / Пиирс Д, 1/8 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 05:40 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/8 финала, Корт: Grandstand
ATP Лос Кабос - пары
Отказ
(Победитель: Мэтью Эбден / Пиирс Д)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Mejia/Pacheco Mendez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Mejia/Pacheco Mendez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Mejia/Pacheco Mendez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Mejia/Pacheco Mendez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
56%
72%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
