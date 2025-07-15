15.07.2025
Смотреть онлайн Натаниэль Lammons/Джексон Витроу - Duckworth/Walton 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос - пары: Натаниэль Lammons/Джексон Витроу — Duckworth/Walton, 1/8 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/8 финала, Корт: Grandstand
ATP Лос Кабос - пары
Завершен
(6:7, 3:6)
(6:7, 3:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Натаниэль Lammons/Джексон Витроу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Duckworth/Walton - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Натаниэль Lammons/Джексон Витроу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Duckworth/Walton - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Натаниэль Lammons/Джексон Витроу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Duckworth/Walton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Натаниэль Lammons/Джексон Витроу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Duckworth/Walton - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Натаниэль Lammons/Джексон Витроу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Duckworth/Walton - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Натаниэль Lammons/Джексон Витроу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Duckworth/Walton - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Duckworth/Walton - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Натаниэль Lammons/Джексон Витроу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Duckworth/Walton - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Натаниэль Lammons/Джексон Витроу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Duckworth/Walton - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Duckworth/Walton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Duckworth/Walton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Натаниэль Lammons/Джексон Витроу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Duckworth/Walton - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
78%
68%
Реализация брейк - пойнтов
0%
12%
Комментарии к матчу