11.07.2025
Смотреть онлайн Алистер Грей - Оливер Кроуфорд 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Алистер Грей — Оливер Кроуфорд, 1/4 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 1
Challenger Nottingham
Завершен
(7:6, 6:7, 3:6)
(7:6, 6:7, 3:6)
1 : 2
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Алистер Грей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Алистер Грей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Оливер Кроуфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Алистер Грей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Алистер Грей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Алистер Грей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 32 - Оливер Кроуфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 33 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 34 - Оливер Кроуфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
14
7
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
72%
73%
Реализация брейк - пойнтов
67%
43%
Комментарии к матчу