11.07.2025
Смотреть онлайн Кайл Эдмунд - Патрик Захрай 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Кайл Эдмунд — Патрик Захрай, 1/4 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Centre Court
Challenger Nottingham
Отказ
(Победитель: Кайл Эдмунд)
2 : 0
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кайл Эдмунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Патрик Захрай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Патрик Захрай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Кайл Эдмунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Патрик Захрай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
11
11
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
78%
82%
Реализация брейк - пойнтов
22%
100%
