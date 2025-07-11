Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Кайл Эдмунд - Патрик Захрай 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияChallenger Nottingham: Кайл ЭдмундПатрик Захрай, 1/4 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.

МСК, 1/4 финала, Корт: Centre Court
Challenger Nottingham
Кайл Эдмунд
Отказ
(Победитель: Кайл Эдмунд)
2 : 0
11 июля 2025
Патрик Захрай
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кайл Эдмунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Патрик Захрай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Патрик Захрай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Кайл Эдмунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Патрик Захрай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
11
11
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
78%
82%
Реализация брейк - пойнтов
22%
100%
Игры 1/4 финала
08.01
Казахстан Михаил Кукушкин США Кэннон Кингсли
1
1
6
2
3
4
Завершен
08.01
Англия Йоханнус Мандэй Германия Том Гентзш
2
0
6
1
6
3
Завершен
08.01
США Стефан Козлов Англия Тоби Самуэль
0
2
6
7
4
6
Завершен
08.01
Англия Чарлс Брум Франция Клемент Шидек
0
2
3
6
2
6
Завершен
Комментарии к матчу
