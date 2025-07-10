Фрибет 15000₽
10.07.2025

Смотреть онлайн Илья Ивашка - Оливер Кроуфорд 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияChallenger Nottingham: Илья ИвашкаОливер Кроуфорд, 1/8 финала . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.

МСК, 1/8 финала, Корт: Centre Court
Challenger Nottingham
Илья Ивашка
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
10 июля 2025
Оливер Кроуфорд
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Оливер Кроуфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Оливер Кроуфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Оливер Кроуфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Оливер Кроуфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
6
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
58%
89%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
