Смотреть онлайн Илья Ивашка - Оливер Кроуфорд 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Илья Ивашка — Оливер Кроуфорд, 1/8 финала . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.