09.07.2025
Смотреть онлайн Коннор Томсон - Edward Winter 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Коннор Томсон — Edward Winter, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
Challenger Nottingham
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Edward Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Коннор Томсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Edward Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
54%
76%
Реализация брейк - пойнтов
25%
36%
Комментарии к матчу