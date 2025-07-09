Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
09.07.2025

Смотреть онлайн Коннор Томсон - Edward Winter 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияChallenger Nottingham: Коннор ТомсонEdward Winter, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
Challenger Nottingham
Коннор Томсон
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
09 июля 2025
Edward Winter
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Edward Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Коннор Томсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Edward Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
5
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
54%
76%
Реализация брейк - пойнтов
25%
36%
Игры 1/8 финала
07.01
Чехия Мартин Крумич Германия Том Гентзш
1
2
6
4
3
6
6
7
Завершен
07.01
США Стефан Козлов Франция Матия Эрхард
2
0
6
2
6
4
Завершен
07.01
Англия Пауль Джубб Франция Клемент Шидек
0
2
2
6
3
6
Завершен
07.01
США Кэннон Кингсли Англия Алистер Грей
2
1
6
4
4
6
6
1
Завершен
07.01
Швейцария Александр Ритшард Англия Чарлс Брум
0
2
4
6
2
6
Завершен
07.01
Германия Кристоф Негриту Казахстан Михаил Кукушкин
0
2
2
6
1
6
Завершен
07.01
Англия Йоханнус Мандэй Англия Жиль Хуссей
2
0
6
1
6
2
Завершен
07.01
Англия Лиам Броди Англия Тоби Самуэль
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Марсель Марсель
8 Января
21:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Реал Мадрид Реал Мадрид
8 Января
22:00
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
8 Января
23:00
Кремонезе Кремонезе
Кальяри Кальяри
8 Января
20:30
Милан Милан
Дженоа Дженоа
8 Января
22:45
Изерлон Рустерс Изерлон Рустерс
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
8 Января
21:30
Панатинаикос Панатинаикос
Виртус Болонья Виртус Болонья
8 Января
22:15
BC Dubai BC Dubai
Фенербахче Фенербахче
8 Января
19:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
8 Января
22:45
Валенсия Валенсия
Монако Монако
8 Января
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA