Текстовая трансляция

Гейм 1 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Arevalo/Pavic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 25 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 27 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 29 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 30 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 31 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 32 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 33 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 34 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0