08.07.2025
Смотреть онлайн Arevalo/Pavic - Нис/Роже-Васслен 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Уимблдон (м) - пары: Arevalo/Pavic — Нис/Роже-Васслен, 1/4 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:35 по московскому времени и пройдет на корте Court 12.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 12
Уимблдон (м) - пары
Завершен
(6:4, 6:7, 7:6)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Arevalo/Pavic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 33 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 34 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 35 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
6
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
75%
78%
Реализация брейк - пойнтов
14%
0%
