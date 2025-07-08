08.07.2025
Смотреть онлайн Hijikata/Pel - Matos/Melo 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Уимблдон (м) - пары: Hijikata/Pel — Matos/Melo, 1/4 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 2
Уимблдон (м) - пары
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hijikata/Pel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Matos/Melo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Hijikata/Pel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Matos/Melo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Hijikata/Pel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Matos/Melo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Hijikata/Pel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Matos/Melo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Hijikata/Pel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Matos/Melo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Hijikata/Pel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Matos/Melo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Matos/Melo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Hijikata/Pel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Matos/Melo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Hijikata/Pel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Matos/Melo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Hijikata/Pel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Hijikata/Pel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Hijikata/Pel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Matos/Melo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Hijikata/Pel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
79%
83%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
