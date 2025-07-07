07.07.2025
Смотреть онлайн Андреа Пикчионе - Лоренцо Карбони 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Андреа Пикчионе — Лоренцо Карбони, Квалификационный раунд . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 4
Челленджер Триест
Завершен
(6:4, 2:6, 6:0)
2 : 1
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Лоренцо Карбони - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лоренцо Карбони - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Лоренцо Карбони - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Лоренцо Карбони - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Лоренцо Карбони - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Лоренцо Карбони - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лоренцо Карбони - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лоренцо Карбони - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Лоренцо Карбони - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лоренцо Карбони - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
56%
58%
Реализация брейк - пойнтов
55%
40%
