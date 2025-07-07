Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
07.07.2025

Смотреть онлайн Андреа Пикчионе - Лоренцо Карбони 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Андреа ПикчионеЛоренцо Карбони, Квалификационный раунд . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.

МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 4
Челленджер Триест
Андреа Пикчионе
Завершен
(6:4, 2:6, 6:0)
2 : 1
07 июля 2025
Лоренцо Карбони
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Лоренцо Карбони - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лоренцо Карбони - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Лоренцо Карбони - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Лоренцо Карбони - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Лоренцо Карбони - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Лоренцо Карбони - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лоренцо Карбони - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лоренцо Карбони - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Лоренцо Карбони - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лоренцо Карбони - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
56%
58%
Реализация брейк - пойнтов
55%
40%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Сассуоло Сассуоло
Ювентус Ювентус
6 Января
22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
6 Января
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Жальгирис Жальгирис
6 Января
22:30
Барселона Барселона
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
6 Января
22:30
Рейнджерс Рейнджерс
Абердин Абердин
6 Января
23:00
Спортинг Спортинг
Гимарайнш Гимарайнш
6 Января
23:00
Норвид Ченстохова Норвид Ченстохова
МТБ Марибор МТБ Марибор
6 Января
22:30
ФК Спортинг ФК Спортинг
Варта Заверце Варта Заверце
6 Января
22:30
Маклесфилд Маклесфилд
Рэдклифф Рэдклифф
6 Января
22:45
Мейденхед Юнайтед Мейденхед Юнайтед
Эббсфлит Юнайтед Эббсфлит Юнайтед
6 Января
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA