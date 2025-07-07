07.07.2025
Смотреть онлайн Дэниел Михальски - Алессандро Печчи 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Дэниел Михальски — Алессандро Печчи, Квалификационный раунд . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Center court.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Center court
Челленджер Триест
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алессандро Печчи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Дэниел Михальски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Алессандро Печчи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Дэниел Михальски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алессандро Печчи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Дэниел Михальски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Алессандро Печчи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Алессандро Печчи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Дэниел Михальски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Дэниел Михальски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Алессандро Печчи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Дэниел Михальски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дэниел Михальски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Алессандро Печчи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дэниел Михальски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Алессандро Печчи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Алессандро Печчи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Дэниел Михальски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Дэниел Михальски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Алессандро Печчи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Дэниел Михальски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Дэниел Михальски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
74%
62%
Реализация брейк - пойнтов
30%
50%
Комментарии к матчу