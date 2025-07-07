07.07.2025
Смотреть онлайн Cash/Glasspool - Andreozzi/Demoliner 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Уимблдон (м) - пары: Cash/Glasspool — Andreozzi/Demoliner, 1/8 финала . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 3
Уимблдон (м) - пары
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Andreozzi/Demoliner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Cash/Glasspool - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Andreozzi/Demoliner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Andreozzi/Demoliner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Andreozzi/Demoliner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Andreozzi/Demoliner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Cash/Glasspool - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Cash/Glasspool - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Andreozzi/Demoliner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Cash/Glasspool - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Andreozzi/Demoliner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
10
5
Двойные ошибки
8
5
Выигрыш первой подачи
91%
78%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу