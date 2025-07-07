Смотреть онлайн Herbert/Thompson - Heliovaara/Patten 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Уимблдон (м) - пары: Herbert/Thompson — Heliovaara/Patten, 1/8 финала . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 12.