07.07.2025
Смотреть онлайн Herbert/Thompson - Heliovaara/Patten 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Уимблдон (м) - пары: Herbert/Thompson — Heliovaara/Patten, 1/8 финала . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 12.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 12
Уимблдон (м) - пары
Неявка команды
(Победитель: Heliovaara/Patten)
0 : 0
07 июля 2025
Комментарии к матчу