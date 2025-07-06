06.07.2025
Смотреть онлайн Джеффри Бланкано - Давид Хорда Санчис 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Джеффри Бланкано — Давид Хорда Санчис, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 17:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 11.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 11
Challenger Braunschweig
Завершен
(6:4, 5:7, 3:6)
(6:4, 5:7, 3:6)
1 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Давид Хорда Санчис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Давид Хорда Санчис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Давид Хорда Санчис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Давид Хорда Санчис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
5
6
Выигрыш первой подачи
74%
68%
Реализация брейк - пойнтов
43%
40%
Комментарии к матчу