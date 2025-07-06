06.07.2025
Смотреть онлайн Tom Zeuch - Жозеф Ковалик 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Tom Zeuch — Жозеф Ковалик, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 11.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 11
Challenger Braunschweig
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Жозеф Ковалик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Жозеф Ковалик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Tom Zeuch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Жозеф Ковалик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Жозеф Ковалик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Жозеф Ковалик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Жозеф Ковалик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
55%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
60%
Комментарии к матчу