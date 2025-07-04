04.07.2025
Смотреть онлайн Gonzalez/Fernandez - Sainz/Llaguno 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Bordeaux Women: Gonzalez/Fernandez — Sainz/Llaguno, Четвертьфинал . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Четвертьфинал, Корт: Center Court
Premier Padel Bordeaux Women
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gonzalez/Fernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Sainz/Llaguno - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Gonzalez/Fernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Gonzalez/Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Gonzalez/Fernandez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Sainz/Llaguno - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Sainz/Llaguno - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Gonzalez/Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Gonzalez/Fernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Sainz/Llaguno - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Sainz/Llaguno - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Gonzalez/Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Gonzalez/Fernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Gonzalez/Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Gonzalez/Fernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Gonzalez/Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Gonzalez/Fernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Gonzalez/Fernandez
Sainz/Llaguno
1 победа
0 побед
100%
0%
09.10.2025
Sainz/Llaguno
0:2
Gonzalez/Fernandez
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
67%
44%
Реализация брейк - пойнтов
71%
67%
Комментарии к матчу