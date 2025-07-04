Смотреть онлайн Calvo/Osoro - Гоенага/Калдера 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Bordeaux Women: Calvo/Osoro — Гоенага/Калдера, Четвертьфинал . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.