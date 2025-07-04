04.07.2025
Смотреть онлайн Calvo/Osoro - Гоенага/Калдера 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Bordeaux Women: Calvo/Osoro — Гоенага/Калдера, Четвертьфинал . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, Четвертьфинал, Корт: Court 2
Premier Padel Bordeaux Women
Завершен
(0:6, 4:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гоенага/Калдера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Гоенага/Калдера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Гоенага/Калдера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Гоенага/Калдера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Гоенага/Калдера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Гоенага/Калдера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Гоенага/Калдера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Гоенага/Калдера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Calvo/Osoro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Calvo/Osoro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Гоенага/Калдера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Гоенага/Калдера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Calvo/Osoro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Calvo/Osoro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Гоенага/Калдера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Гоенага/Калдера - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
36%
61%
Реализация брейк - пойнтов
33%
75%
