04.07.2025
Смотреть онлайн Burdina/Grechkina - Jeong/Tian 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong WD: Burdina/Grechkina — Jeong/Tian . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 08:49 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong WD
Завершен
(5:7, 1:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Burdina/Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Burdina/Grechkina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jeong/Tian - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Burdina/Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Burdina/Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Burdina/Grechkina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Jeong/Tian - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Burdina/Grechkina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
44%
54%
Реализация брейк - пойнтов
60%
60%
Комментарии к матчу