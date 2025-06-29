Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Jeong/Tian - Burdina/Grechkina 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong WD: Jeong/TianBurdina/Grechkina . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Hong Kong WD
Jeong/Tian
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
29 июня 2025
Burdina/Grechkina
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Burdina/Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Burdina/Grechkina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Burdina/Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Burdina/Grechkina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Burdina/Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Burdina/Grechkina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Burdina/Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Burdina/Grechkina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Burdina/Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Burdina/Grechkina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Burdina/Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Burdina/Grechkina - взял свою подачу со счетом 40-40

История последних встреч

Jeong/Tian
Jeong/Tian
Burdina/Grechkina
Jeong/Tian
1 победа
0 побед
100%
0%
04.07.2025
Burdina/Grechkina
Burdina/Grechkina
0:2
Jeong/Tian
Jeong/Tian
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
41%
70%
Реализация брейк - пойнтов
20%
67%
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA