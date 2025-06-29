Смотреть онлайн Jeong/Tian - Burdina/Grechkina 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong WD: Jeong/Tian — Burdina/Grechkina . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .