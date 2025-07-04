04.07.2025
Смотреть онлайн Стефано Траваглиа - Андрэ Пеллегрино 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Modena: Стефано Траваглиа — Андрэ Пеллегрино, 1/4 финала . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
Challenger Modena
Завершен
(6:4, 6:7, 6:2)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Андрэ Пеллегрино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Стефано Траваглиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Стефано Траваглиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Стефано Траваглиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Андрэ Пеллегрино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Стефано Траваглиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Андрэ Пеллегрино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Стефано Траваглиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Стефано Траваглиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Стефано Траваглиа
Андрэ Пеллегрино
0 побед
1 победа
0%
100%
06.09.2025
Стефано Траваглиа
1:2
Андрэ Пеллегрино
Статистика матча
Эйсы
10
4
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
68%
62%
Реализация брейк - пойнтов
55%
33%
