04.07.2025
Смотреть онлайн Федерико Чина - Хуан Мануэль Черундоло 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Modena: Федерико Чина — Хуан Мануэль Черундоло, 1/4 финала . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 17:40 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
Challenger Modena
Завершен
(4:6, 7:6, 6:1)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Федерико Чина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Федерико Чина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Федерико Чина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Федерико Чина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Федерико Чина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Федерико Чина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Федерико Чина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Федерико Чина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Федерико Чина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 30 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
70%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
71%
