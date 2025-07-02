02.07.2025
Смотреть онлайн Kaan Isik Kosaner - Constantin Bittoun Kouzmine 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Kaan Isik Kosaner — Constantin Bittoun Kouzmine . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Constantin Bittoun Kouzmine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Kaan Isik Kosaner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Constantin Bittoun Kouzmine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Kaan Isik Kosaner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Constantin Bittoun Kouzmine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Kaan Isik Kosaner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Constantin Bittoun Kouzmine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Constantin Bittoun Kouzmine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Kaan Isik Kosaner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Kaan Isik Kosaner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Constantin Bittoun Kouzmine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
11
3
Выигрыш первой подачи
52%
56%
Реализация брейк - пойнтов
43%
55%
Комментарии к матчу