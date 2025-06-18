18.06.2025
Смотреть онлайн Kaan Isik Kosaner - Constantin Bittoun Kouzmine 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Kaan Isik Kosaner — Constantin Bittoun Kouzmine . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(6:7, 6:4, 6:7)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kaan Isik Kosaner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Kaan Isik Kosaner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Constantin Bittoun Kouzmine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Kaan Isik Kosaner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Kaan Isik Kosaner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Kaan Isik Kosaner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Kaan Isik Kosaner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Constantin Bittoun Kouzmine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Kaan Isik Kosaner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Constantin Bittoun Kouzmine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Kaan Isik Kosaner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Kaan Isik Kosaner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Kaan Isik Kosaner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Kaan Isik Kosaner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Kaan Isik Kosaner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Constantin Bittoun Kouzmine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Kaan Isik Kosaner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Kaan Isik Kosaner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Kaan Isik Kosaner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Kaan Isik Kosaner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Kaan Isik Kosaner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 32 - Constantin Bittoun Kouzmine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 33 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Kaan Isik Kosaner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 35 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Kaan Isik Kosaner
Constantin Bittoun Kouzmine
0 побед
1 победа
0%
100%
02.07.2025
Kaan Isik Kosaner
0:2
Constantin Bittoun Kouzmine
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
9
8
Выигрыш первой подачи
76%
62%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
