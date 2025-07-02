02.07.2025
Смотреть онлайн Бернард Томич - Кайлан Бигун 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Кэри: Бернард Томич — Кайлан Бигун, 1/16 финала . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, 1/16 финала, Корт: Stadium
Челленджер Кэри
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайлан Бигун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Кайлан Бигун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кайлан Бигун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кайлан Бигун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Бернард Томич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Бернард Томич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кайлан Бигун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Бернард Томич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
5
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
76%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу