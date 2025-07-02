Смотреть онлайн Бернард Томич - Кайлан Бигун 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Кэри: Бернард Томич — Кайлан Бигун, 1/16 финала . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.