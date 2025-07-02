Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Бернард Томич - Кайлан Бигун 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Кэри: Бернард ТомичКайлан Бигун, 1/16 финала . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.

МСК, 1/16 финала, Корт: Stadium
Челленджер Кэри
Бернард Томич
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
02 июля 2025
Кайлан Бигун
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайлан Бигун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Кайлан Бигун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кайлан Бигун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кайлан Бигун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Бернард Томич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Бернард Томич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кайлан Бигун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Бернард Томич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
6
5
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
76%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Игры 1/16 финала
02.07
США Майкл Чжэн Австралия Омар Ясика
2
0
6
2
6
2
Завершен
02.07
Австралия Бернард Томич США Кайлан Бигун
0
2
4
6
4
6
Завершен
01.07
США Александр рыбаков США Андре Илаган
0
2
5
7
5
7
Завершен
01.07
Япония Рей Сакамото Колумбия Николас Мехия
2
1
6
7
6
3
6
3
Завершен
01.07
США William Manning Эстония Даниил Глинка
1
2
7
6
3
6
4
6
Завершен
01.07
Япония Наоки Накагава Бразилия Каруэ Селл
0
2
1
6
5
7
Завершен
Комментарии к матчу
