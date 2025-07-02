Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Майкл Чжэн - Омар Ясика 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Кэри: Майкл ЧжэнОмар Ясика, 1/16 финала . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 15.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 15
Челленджер Кэри
Майкл Чжэн
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
02 июля 2025
Омар Ясика
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Майкл Чжэн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Омар Ясика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Омар Ясика - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Майкл Чжэн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Майкл Чжэн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Майкл Чжэн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Майкл Чжэн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Майкл Чжэн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Омар Ясика - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Майкл Чжэн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Майкл Чжэн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Майкл Чжэн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Омар Ясика - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Майкл Чжэн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Майкл Чжэн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Майкл Чжэн - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
69%
67%
Реализация брейк - пойнтов
45%
33%
Игры 1/16 финала
02.07
США Майкл Чжэн Австралия Омар Ясика
2
0
6
2
6
2
Завершен
02.07
Австралия Бернард Томич США Кайлан Бигун
0
2
4
6
4
6
Завершен
01.07
США Александр рыбаков США Андре Илаган
0
2
5
7
5
7
Завершен
Комментарии к матчу
