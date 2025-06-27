Фрибет 15000₽
27.06.2025

Смотреть онлайн Гонсало Буэно - Matheus Pucinelli De Almeida 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Гонсало БуэноMatheus Pucinelli De Almeida, 1/4 финала . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.

МСК, 1/4 финала, Корт: Cancha Central
Lima, Peru, Qualifying
Гонсало Буэно
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
27 июня 2025
Matheus Pucinelli De Almeida
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Matheus Pucinelli De Almeida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Matheus Pucinelli De Almeida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Matheus Pucinelli De Almeida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Гонсало Буэно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Matheus Pucinelli De Almeida - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Гонсало Буэно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Гонсало Буэно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
81%
59%
Реализация брейк - пойнтов
38%
100%
Игры 1/4 финала
01.11
Перу Игнасио Бусе Эквадор Alvaro Guillen Meza
1
2
2
6
6
4
3
6
Завершен
01.11
Аргентина Мариано Навоне Аргентина Александр Баррена
2
0
6
0
6
3
Завершен
31.10
Италия Марко Чеччинато Перу Арклон Х. Д. Пино
2
0
6
4
7
6
Завершен
31.10
США Тристан Бойер Чехия Зденек Колар
2
1
6
4
2
6
6
3
Завершен
27.06
Перу Гонсало Буэно Бразилия Matheus Pucinelli De Almeida
2
0
6
3
6
1
Завершен
27.06
Аргентина Женаро Альберто Оливиери США Дали Бланч
0
2
6
7
6
7
Завершен
26.06
Колумбия Николас Мехия Боливия Juan Carlos Prado Angelo
0
2
3
6
2
6
Завершен
