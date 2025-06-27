Смотреть онлайн Гонсало Буэно - Matheus Pucinelli De Almeida 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Гонсало Буэно — Matheus Pucinelli De Almeida, 1/4 финала . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.