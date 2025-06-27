27.06.2025
Смотреть онлайн Женаро Альберто Оливиери - Дали Бланч 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Женаро Альберто Оливиери — Дали Бланч, 1/4 финала . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.
МСК, 1/4 финала, Корт: Cancha Central
Lima, Peru, Qualifying
Завершен
(6:7, 6:7)
0 : 2
27 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Женаро Альберто Оливиери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Дали Бланч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Женаро Альберто Оливиери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Женаро Альберто Оливиери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дали Бланч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Дали Бланч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Женаро Альберто Оливиери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Женаро Альберто Оливиери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Женаро Альберто Оливиери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Женаро Альберто Оливиери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Женаро Альберто Оливиери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Женаро Альберто Оливиери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Женаро Альберто Оливиери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Дали Бланч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Женаро Альберто Оливиери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Женаро Альберто Оливиери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
63%
66%
Реализация брейк - пойнтов
43%
100%
