22.06.2025

Смотреть онлайн Kosuke Nakanishi - Taiyo Kurata 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Kosuke NakanishiTaiyo Kurata, Финал . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 2.

МСК, Финал, Корт: Fukui Sports Park - Court 2
UTR Pro Fukui
Kosuke Nakanishi
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
22 июня 2025
Taiyo Kurata
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Taiyo Kurata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Taiyo Kurata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Taiyo Kurata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Taiyo Kurata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Taiyo Kurata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
2
2
Двойные ошибки
11
3
Выигрыш первой подачи
65%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
21%
Игры Финал
22.06
Япония Kosuke Nakanishi Япония Taiyo Kurata
0
2
4
6
6
7
Завершен
22.06
Япония Руотаро Тагучи Япония Ретаро Мацумура
2
0
6
1
6
3
Завершен
22.06
Япония Haruki Okude Япония Ryosuke Inagawa
2
0
6
2
6
4
Завершен
21.06
Япония Satoru Nakajima Япония Taichi Wakamatsu
2
0
7
5
6
4
Завершен
21.06
Япония Christopher Kosei Ono Япония Takumi Katsuda
2
1
6
4
6
7
7
6
Завершен
Комментарии к матчу
