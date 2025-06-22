22.06.2025
Смотреть онлайн Руотаро Тагучи - Ретаро Мацумура 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Руотаро Тагучи — Ретаро Мацумура, Финал . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 3.
МСК, Финал, Корт: Fukui Sports Park - Court 3
UTR Pro Fukui
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
60%
55%
Реализация брейк - пойнтов
45%
25%
Комментарии к матчу