17.06.2025
Смотреть онлайн Ван Синьюй - Дария Касаткина 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Берлин: Ван Синьюй — Дария Касаткина, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Берлин
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дария Касаткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Дария Касаткина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дария Касаткина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ван Синьюй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дария Касаткина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ван Синьюй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дария Касаткина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ван Синьюй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
71%
54%
Реализация брейк - пойнтов
57%
25%
Комментарии к матчу