Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Ван Синьюй - Дария Касаткина 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияWTA Берлин: Ван СиньюйДария Касаткина, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Берлин
Ван Синьюй
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
17 июня 2025
Дария Касаткина
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дария Касаткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Дария Касаткина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дария Касаткина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ван Синьюй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дария Касаткина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ван Синьюй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дария Касаткина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ван Синьюй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
71%
54%
Реализация брейк - пойнтов
57%
25%
Игры 1/16 финала
17.06
Казахстан Елена Рыбакина США Эшлин Крюгер
2
0
6
3
7
6
Завершен
17.06
Казахстан Елена Рыбакина Китай Чжэн Циньвэнь
-
-
Отменен
17.06
Россия Диана Шнайдер Хорватия Донна Векич
2
0
6
2
6
4
Завершен
17.06
США Аманда Анисимова Канада Бьянка Андрееску
2
0
6
4
6
3
Завершен
17.06
Китай Ван Синьюй Россия Дария Касаткина
2
0
6
3
6
2
Завершен
17.06
Япония Наоми Осака Россия Людмила Самсонова
1
2
6
3
6
7
4
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Адмирал Адмирал
17 Декабря
12:15
ПСЖ ПСЖ
Фламенго Фламенго
17 Декабря
20:00
Талавера де Ла Рейна Талавера де Ла Рейна
Реал Мадрид Реал Мадрид
17 Декабря
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брентфорд Брентфорд
17 Декабря
22:30
ХК Сочи ХК Сочи
Металлург Металлург
17 Декабря
19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
17 Декабря
23:15
Team Falcons Team Falcons
PARIVISION PARIVISION
17 Декабря
14:00
Алавес Алавес
Севилья Севилья
17 Декабря
23:00
Балеарес Балеарес
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
17 Декабря
21:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
17 Декабря
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA