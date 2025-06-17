17.06.2025
Смотреть онлайн Наоми Осака - Людмила Самсонова 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Берлин: Наоми Осака — Людмила Самсонова, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Steffi Graf Stadion.
МСК, 1/16 финала, Корт: Steffi Graf Stadion
WTA Берлин
Завершен
(6:3, 6:7, 4:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Наоми Осака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Наоми Осака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Наоми Осака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Liudmila Samsonova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Наоми Осака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Наоми Осака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Наоми Осака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Наоми Осака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Наоми Осака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Наоми Осака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Наоми Осака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Наоми Осака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Наоми Осака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Liudmila Samsonova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Наоми Осака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Наоми Осака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Liudmila Samsonova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Наоми Осака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Наоми Осака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
14
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
77%
77%
Реализация брейк - пойнтов
30%
43%
Комментарии к матчу