18.06.2025
Смотреть онлайн Hilderbrand/Kiger - Escobar/Molchanov 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sassuolo MD: Hilderbrand/Kiger — Escobar/Molchanov, 1/8 финала . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 2
Challenger Sassuolo MD
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hilderbrand/Kiger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Escobar/Molchanov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Hilderbrand/Kiger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Escobar/Molchanov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Hilderbrand/Kiger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Escobar/Molchanov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Hilderbrand/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Escobar/Molchanov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Escobar/Molchanov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Escobar/Molchanov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Hilderbrand/Kiger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Escobar/Molchanov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Escobar/Molchanov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Escobar/Molchanov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Hilderbrand/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Escobar/Molchanov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Escobar/Molchanov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Escobar/Molchanov - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
80%
80%
Реализация брейк - пойнтов
0%
43%
Комментарии к матчу