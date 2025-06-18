Фрибет 15000₽
18.06.2025

Смотреть онлайн Erler/Frantzen - Ho/Vega Hernandez 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sassuolo MD: Erler/FrantzenHo/Vega Hernandez, 1/8 финала . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 3
Challenger Sassuolo MD
Erler/Frantzen
Завершен
(6:3, 3:6, 10:7)
2 : 1
18 июня 2025
Ho/Vega Hernandez
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ho/Vega Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Erler/Frantzen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Erler/Frantzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Erler/Frantzen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ho/Vega Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Erler/Frantzen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ho/Vega Hernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Erler/Frantzen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Erler/Frantzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Erler/Frantzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Erler/Frantzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ho/Vega Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ho/Vega Hernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Erler/Frantzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ho/Vega Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ho/Vega Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ho/Vega Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ho/Vega Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
71%
76%
Реализация брейк - пойнтов
100%
38%
Игры 1/8 финала
18.06
Бортолотти/Родригес Бортолотти/Родригес Арнеодо/Гинар Арнеодо/Гинар
0
2
4
6
2
6
Завершен
18.06
Бланкано/Гертс Бланкано/Гертс Bondioli/Travaglia Bondioli/Travaglia
1
2
4
6
6
4
3
10
Завершен
18.06
Rodriguez Taverna/Uchida Rodriguez Taverna/Uchida Барнат/Дуда Барнат/Дуда
0
2
3
6
4
6
Завершен
18.06
Liutarevich/Veldheer Liutarevich/Veldheer Cervantes/Duran Cervantes/Duran
0
2
5
7
2
6
Завершен
18.06
Napolitano/Passaro Napolitano/Passaro Bondioli/Travaglia Bondioli/Travaglia
-
-
Отменен
18.06
Iannaccone/Weis Iannaccone/Weis Romios/Seggerman Romios/Seggerman
1
2
3
6
7
6
6
10
Завершен
18.06
Erler/Frantzen Erler/Frantzen Ho/Vega Hernandez Ho/Vega Hernandez
2
1
6
3
3
6
10
7
Завершен
18.06
Hilderbrand/Kiger Hilderbrand/Kiger Escobar/Molchanov Escobar/Molchanov
0
2
4
6
2
6
Завершен
