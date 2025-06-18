18.06.2025
Смотреть онлайн Erler/Frantzen - Ho/Vega Hernandez 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sassuolo MD: Erler/Frantzen — Ho/Vega Hernandez, 1/8 финала . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 3
Challenger Sassuolo MD
Завершен
(6:3, 3:6, 10:7)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ho/Vega Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Erler/Frantzen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Erler/Frantzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Erler/Frantzen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ho/Vega Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Erler/Frantzen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ho/Vega Hernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Erler/Frantzen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Erler/Frantzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Erler/Frantzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Erler/Frantzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ho/Vega Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ho/Vega Hernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Erler/Frantzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ho/Vega Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ho/Vega Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ho/Vega Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ho/Vega Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
71%
76%
Реализация брейк - пойнтов
100%
38%
