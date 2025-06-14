14.06.2025
Смотреть онлайн Sofia M Barbulescu - Николь Теодосеску 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УТР Про Бухарест - Женщины: Sofia M Barbulescu — Николь Теодосеску, 1/2 финала . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - Outdoor - Court 8.
МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - Outdoor - Court 8
УТР Про Бухарест - Женщины
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николь Теодосеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Николь Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Николь Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Николь Теодосеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Николь Теодосеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Николь Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Николь Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Николь Теодосеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
59%
42%
Реализация брейк - пойнтов
75%
33%
