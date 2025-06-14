Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Sofia M Barbulescu - Николь Теодосеску 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УТР Про Бухарест - Женщины: Sofia M BarbulescuНиколь Теодосеску, 1/2 финала . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - Outdoor - Court 8.

МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - Outdoor - Court 8
УТР Про Бухарест - Женщины
Sofia M Barbulescu
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
14 июня 2025
Николь Теодосеску
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николь Теодосеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Николь Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Николь Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Николь Теодосеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Николь Теодосеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Николь Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Николь Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Николь Теодосеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
59%
42%
Реализация брейк - пойнтов
75%
33%
Игры 1/2 финала
22.11
Румыния Alexia Clara Adascalitei Румыния Karina Maria Capuzu
-
-
Завершен
22.11
Румыния Ana Cristiana Mocanu Румыния Стефана Лазар
-
-
Завершен
22.11
Румыния Sara Cozma Австралия Мэдисон Фран
-
-
Завершен
22.11
Румыния Alexandra Irina Anghel Румыния Naema Labib
-
-
Завершен
22.11
Беларусь Aliaksandra Skapets Румыния Andreea Diana Soare
-
-
Завершен
22.11
Болгария Юлия Тержииска Румыния Андреас Амалия Роска
-
-
Завершен
22.11
Румыния Мара Гае Румыния Iulia Maria Buculei
-
-
Завершен
22.11
Румыния Cristiana Nicoleta Todoni Англия Франческа Франки
-
-
Завершен
22.11
Румыния Ana Ioana Varsa Германия Gwendolyn Fedel
-
-
Завершен
14.06
Румыния Karina Maria Capuzu США Тола Гловацка
0
2
1
1
3
3
Завершен
14.06
Румыния Иоана Теодора Сава Румыния Andreea Diana Soare
2
0
6
6
6
6
Завершен
14.06
Румыния Симона Огеску Германия Gwendolyn Fedel
2
1
1
1
6
6
6
6
Завершен
14.06
Румыния Anca S Sauciuc Румыния Alexandra Irina Anghel
1
1
4
6
7
5
0
0
Отказ
14.06
Румыния Карола Патрисия Беженару Румыния Арина Габриэла Василеску
0
2
3
6
3
6
Завершен
14.06
Румыния Илинка Д Амарией Румыния Iulia Maria Buculei
2
0
6
6
6
6
Завершен
14.06
Румыния Sofia M Barbulescu Италия Николь Теодосеску
2
0
6
4
6
4
Завершен
14.06
Румыния Дарья Мария Мунтяну Италия Алессандра Теодосеску
1
2
6
2
3
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу
