14.06.2025
Смотреть онлайн Дарья Мария Мунтяну - Алессандра Теодосеску 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УТР Про Бухарест - Женщины: Дарья Мария Мунтяну — Алессандра Теодосеску, 1/2 финала . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - Outdoor - Court 9.
МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - Outdoor - Court 9
УТР Про Бухарест - Женщины
Завершен
(6:2, 3:6, 4:6)
1 : 2
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daria M Munteanu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Daria M Munteanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Daria M Munteanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Daria M Munteanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Daria M Munteanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Daria M Munteanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Daria M Munteanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Daria M Munteanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Daria M Munteanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Daria M Munteanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Daria M Munteanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Daria M Munteanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Daria M Munteanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
9
Выигрыш первой подачи
57%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
47%
Комментарии к матчу