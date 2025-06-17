17.06.2025
Смотреть онлайн Сан-Бенту - XV ноября 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Паулиста: Сан-Бенту — XV ноября, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Раулино де Оливейра.
МСК, 1 тур, Стадион: Раулино де Оливейра
Бразилия - Кубок Паулиста
Текстовая трансляция
5'
Сан-Бенту - Угловой
14'
Сан-Бенту - Угловой
20'
Сан-Бенту - Угловой
21'
Сан-Бенту - Угловой
22'
Сан-Бенту - Угловой
27'
Сан-Бенту - Угловой
41'
Сан-Бенту - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
62'
Сан-Бенту - Угловой
80'
Сан-Бенту - Угловой
89'
Сан-Бенту - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча Сан-Бенту — XV ноября
История последних встреч
Сан-Бенту
XV ноября
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.07.2025
XV ноября
2:1
Сан-Бенту
