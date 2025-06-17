Смотреть онлайн Сан-Бенту - XV ноября 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Паулиста: Сан-Бенту — XV ноября, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Раулино де Оливейра.