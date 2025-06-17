Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Сан-Бенту - XV ноября 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Кубок Паулиста: Сан-БентуXV ноября, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Раулино де Оливейра.

МСК, 1 тур, Стадион: Раулино де Оливейра
Бразилия - Кубок Паулиста
Сан-Бенту
Завершен
0 : 0
17 июня 2025
XV ноября
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Сан-Бенту - Угловой
14'
Угловой
Сан-Бенту - Угловой
20'
Угловой
Сан-Бенту - Угловой
21'
Угловой
Сан-Бенту - Угловой
22'
Угловой
Сан-Бенту - Угловой
27'
Угловой
Сан-Бенту - Угловой
41'
Угловой
Сан-Бенту - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
62'
Угловой
Сан-Бенту - Угловой
80'
Угловой
Сан-Бенту - Угловой
89'
Угловой
Сан-Бенту - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Сан-Бенту — XV ноября

История последних встреч

Сан-Бенту
Сан-Бенту
XV ноября
Сан-Бенту
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.07.2025
XV ноября
XV ноября
2:1
Сан-Бенту
Сан-Бенту
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сан-Бенту Сан-Бенту
60%
XV ноября XV ноября
40%
Атаки
83
65
Угловые
10
0
Удары мимо ворот
11
4
Удары в створ ворот
4
1
Игры 1 тур
12.10.2025
XV ноября
2:0
Примавера СП
Завершен
05.10.2025
Примавера СП
1:0
XV ноября
Завершен
Комментарии к матчу
