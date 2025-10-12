Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн XV ноября - Примавера СП 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Кубок Паулиста: XV ноябряПримавера СП, 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Barão de Serra Negra.

МСК, 1 тур, Стадион: Estádio Barão de Serra Negra
Бразилия - Кубок Паулиста
XV ноября
59'
90+5'
Завершен
2 : 0
12 октября 2025
Примавера СП
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
XV ноября icon
59'
XV ноября icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Примавера СП - Угловой
37'
Угловой
XV ноября - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
47'
Угловой
XV ноября - Угловой
48'
Угловой
XV ноября - Угловой
59'
XV ноября - 1-ый Гол
66'
Угловой
XV ноября - Угловой
84'
Угловой
XV ноября - Угловой
90+5'
Угловой
XV ноября - Угловой
90+5'
XV ноября - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3

Превью матча XV ноября — Примавера СП

Команда XV ноября в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-3. Команда Примавера СП, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-6. Команда XV ноября в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Примавера СП забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Примавера СП, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

XV ноября
XV ноября
Примавера СП
XV ноября
1 победа
1 ничья
1 победа
33%
33%
33%
05.10.2025
Примавера СП
Примавера СП
1:0
XV ноября
XV ноября
Обзор
10.08.2025
Примавера СП
Примавера СП
0:2
XV ноября
XV ноября
Обзор
05.07.2025
XV ноября
XV ноября
1:1
Примавера СП
Примавера СП
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
XV ноября XV ноября
69%
Примавера СП Примавера СП
31%
Атаки
95,95,0
66,66,0
Угловые
6
1
Фолы
9
18
Удары (всего)
11
5
Удары мимо ворот
13,13,0
4,4,0
Удары в створ ворот
8,8,0
4,4,0
Игры 1 тур
12.10.2025
XV ноября
2:0
Примавера СП
Завершен
05.10.2025
Примавера СП
1:0
XV ноября
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
