Превью матча XV ноября — Примавера СП

Команда XV ноября в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-3. Команда Примавера СП, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-6. Команда XV ноября в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Примавера СП забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Примавера СП, в том матче победу одержали хозяева.