17.06.2025
Смотреть онлайн Оэсте - Сан-Каэтано 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Паулиста: Оэсте — Сан-Каэтано, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena Barueri.
МСК, 1 тур, Стадион: Arena Barueri
Бразилия - Кубок Паулиста
Оэсте
50'
Завершен
1 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
6'
Сан-Каэтано - Угловой
12'
Оэсте - Незабитый пенальти
15'
Оэсте - Угловой
16'
Сан-Каэтано - Угловой
41'
Оэсте - Угловой
42'
Оэсте - Угловой
45'
Оэсте - Угловой
45+4'
Оэсте - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
48'
Сан-Каэтано - Угловой
49'
Сан-Каэтано - Угловой
50'
Оэсте - 1-ый Гол
55'
Сан-Каэтано - Угловой
58'
Сан-Каэтано - Угловой
61'
Сан-Каэтано - Угловой
67'
Сан-Каэтано - Угловой
70'
Сан-Каэтано - Угловой
82'
Сан-Каэтано - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,1
Превью матча Оэсте — Сан-Каэтано
История последних встреч
Оэсте
Сан-Каэтано
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.07.2025
Сан-Каэтано
2:0
Оэсте
Статистика матча
Владение мячом
45%
55%
Атаки
97
121
Угловые
5
10
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
5
5
Игры 1 тур
