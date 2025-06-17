Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Оэсте - Сан-Каэтано 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Кубок Паулиста: ОэстеСан-Каэтано, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena Barueri.

МСК, 1 тур, Стадион: Arena Barueri
Бразилия - Кубок Паулиста
Оэсте
50'
Завершен
1 : 0
17 июня 2025
Сан-Каэтано
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
Оэсте icon
50'
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Сан-Каэтано - Угловой
12'
Оэсте - Незабитый пенальти
15'
Угловой
Оэсте - Угловой
16'
Угловой
Сан-Каэтано - Угловой
41'
Угловой
Оэсте - Угловой
42'
Угловой
Оэсте - Угловой
45'
Угловой
Оэсте - Угловой
45+4'
Угловой
Оэсте - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
48'
Угловой
Сан-Каэтано - Угловой
49'
Угловой
Сан-Каэтано - Угловой
50'
Оэсте - 1-ый Гол
55'
Угловой
Сан-Каэтано - Угловой
58'
Угловой
Сан-Каэтано - Угловой
61'
Угловой
Сан-Каэтано - Угловой
67'
Угловой
Сан-Каэтано - Угловой
70'
Угловой
Сан-Каэтано - Угловой
82'
Угловой
Сан-Каэтано - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,1

Превью матча Оэсте — Сан-Каэтано

История последних встреч

Оэсте
Оэсте
Сан-Каэтано
Оэсте
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.07.2025
Сан-Каэтано
Сан-Каэтано
2:0
Оэсте
Оэсте
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Оэсте Оэсте
45%
Сан-Каэтано Сан-Каэтано
55%
Атаки
97
121
Угловые
5
10
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
5
5
Игры 1 тур
12.10.2025
XV ноября
2:0
Примавера СП
Завершен
05.10.2025
Примавера СП
1:0
XV ноября
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Алавес Алавес
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 Декабря
23:00
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
14 Декабря
22:45
СК Фрайбург СК Фрайбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
14 Декабря
17:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
14 Декабря
17:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Майнц Майнц
14 Декабря
19:30
Дженоа Дженоа
Интер Милан Интер Милан
14 Декабря
20:00
Марсель Марсель
Монако Монако
14 Декабря
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
14 Декабря
18:15
Удинезе Удинезе
Наполи Наполи
14 Декабря
17:00
Ланс Ланс
Ницца Ницца
14 Декабря
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA