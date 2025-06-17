Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Гуарани Кампинас II - Паулиста 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Кубок Паулиста: Гуарани Кампинас IIПаулиста, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

МСК, 1 тур, Стадион: Estádio Brinco de Ouro da Princesa
Бразилия - Кубок Паулиста
Гуарани Кампинас II
11'
37'
65'
Завершен
2 : 1
17 июня 2025
Паулиста
Смотреть онлайн
Гуарани Кампинас II icon
11'
Гуарани Кампинас II icon
37'
Счет после первого тайма 2:0 : 4,4
Paulista icon
65'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
11'
Гуарани Кампинас II - 1-ый Гол
23'
Угловой
Paulista - Угловой
37'
Гуарани Кампинас II - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 4,4
65'
Paulista - 3-ий Гол
78'
Угловой
Paulista - Угловой
82'
Угловой
Paulista - Угловой
85'
Угловой
Paulista - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Гуарани Кампинас II — Паулиста

История последних встреч

Гуарани Кампинас II
Гуарани Кампинас II
Паулиста
Гуарани Кампинас II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.07.2025
Паулиста
Паулиста
1:0
Гуарани Кампинас II
Гуарани Кампинас II
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гуарани Кампинас II Гуарани Кампинас II
46%
Паулиста Паулиста
54%
Атаки
106
108
Угловые
0
4
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
5
1
Игры 1 тур
12.10.2025
XV ноября
2:0
Примавера СП
Завершен
05.10.2025
Примавера СП
1:0
XV ноября
Завершен
Комментарии к матчу
