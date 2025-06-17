17.06.2025
Смотреть онлайн Гуарани Кампинас II - Паулиста 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Паулиста: Гуарани Кампинас II — Паулиста, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Brinco de Ouro da Princesa.
МСК, 1 тур, Стадион: Estádio Brinco de Ouro da Princesa
Бразилия - Кубок Паулиста
Гуарани Кампинас II
2 : 1
17 июня 2025
Paulista
Текстовая трансляция
Гуарани Кампинас II - 1-ый Гол
Paulista - Угловой
Гуарани Кампинас II - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 4,4
Paulista - 3-ий Гол
Paulista - Угловой
Paulista - Угловой
Paulista - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Гуарани Кампинас II — Паулиста
История последних встреч
Гуарани Кампинас II
Паулиста
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.07.2025
Паулиста
1:0
Гуарани Кампинас II
Статистика матча
Владение мячом
54%
Атаки
106
108
Угловые
0
4
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
5
1
Игры 1 тур
