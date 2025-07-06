Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Робина Сити - Саутс Юнайтед 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland Premier League 2: Робина СитиСаутс Юнайтед, 16 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК, 16 тур
Australia Queensland Premier League 2
Робина Сити
24'
41'
63'
75'
76'
85'
86'
Завершен
7 : 0
06 июля 2025
Саутс Юнайтед
Смотреть онлайн
Робина Сити icon
24'
Робина Сити icon
41'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,3
Робина Сити icon
63'
Робина Сити icon
75'
Робина Сити icon
76'
Робина Сити icon
85'
Робина Сити icon
86'
Матч закончился со счётом 7:0 : 1,3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Робина Сити - Угловой
20'
Угловой
Робина Сити - Угловой
24'
Робина Сити - 1-ый Гол
27'
Угловой
Робина Сити - Угловой
37'
Угловой
Робина Сити - Угловой
38'
Угловой
Робина Сити - Угловой
41'
Робина Сити - 2-ой Гол
45'
Угловой
Робина Сити - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,3
49'
Угловой
Робина Сити - Угловой
63'
Робина Сити - 3-ий Гол
75'
Робина Сити - 4-ый Гол
76'
Робина Сити - 5-ый Гол
85'
Робина Сити - 6-ый Гол
86'
Робина Сити - 7-ый Гол
88'
Угловой
Робина Сити - Угловой
90+1'
Угловой
Саутс Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 7:0 : 1,3

Превью матча Робина Сити — Саутс Юнайтед

Статистика матча

Владение мячом
Робина Сити Робина Сити
60%
Саутс Юнайтед Саутс Юнайтед
40%
Атаки
91
92
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу
