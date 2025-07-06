Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Moreton City Excelsior B - Самфорд Рейнджерс 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland Premier League 2: Moreton City Excelsior BСамфорд Рейнджерс, 16 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК, 16 тур
Australia Queensland Premier League 2
Moreton City Excelsior B
17'
56'
Завершен
2 : 0
06 июля 2025
Самфорд Рейнджерс
Moreton City Excelsior B icon
17'
Счет после первого тайма 1:0
Moreton City Excelsior B icon
56'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Moreton City Excelsior B - Угловой
5'
Угловой
Moreton City Excelsior B - Угловой
8'
Угловой
Moreton City Excelsior B - Угловой
17'
Угловой
Moreton City Excelsior B - Угловой
17'
Moreton City Excelsior B - 1-ый Гол
19'
Угловой
Moreton City Excelsior B - Угловой
27'
Угловой
Moreton City Excelsior B - Угловой
32'
Угловой
Moreton City Excelsior B - Угловой
42'
Угловой
Самфорд Рейнджерс - Угловой
45'
Угловой
Самфорд Рейнджерс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
53'
Угловой
Самфорд Рейнджерс - Угловой
56'
Угловой
Moreton City Excelsior B - Угловой
56'
Moreton City Excelsior B - 2-ой Гол
66'
Угловой
Самфорд Рейнджерс - Угловой
69'
Угловой
Moreton City Excelsior B - Угловой
75'
Угловой
Самфорд Рейнджерс - Угловой
76'
Угловой
Самфорд Рейнджерс - Угловой
90+3'
Угловой
Moreton City Excelsior B - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Moreton City Excelsior B — Самфорд Рейнджерс

Статистика матча

Владение мячом
Moreton City Excelsior B Moreton City Excelsior B
56%
Самфорд Рейнджерс Самфорд Рейнджерс
44%
Атаки
78
60
Угловые
10
6
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
16
5
