Смотреть онлайн Окленд Каунти - Лансинг Сити 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Окленд Каунти — Лансинг Сити, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Clawson Stadium.
Превью матча Окленд Каунти — Лансинг Сити
Команда Окленд Каунти в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июля 2025 на поле команды Лансинг Сити, в том матче победу одержали гостьи.