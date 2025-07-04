04.07.2025
Смотреть онлайн Лансинг Сити - Окленд Каунти 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Лансинг Сити — Окленд Каунти, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
0 : 3
04 июля 2025
Окленд Каунти
43'
49'
68'
Окленд Каунти FC
43'
Счет после первого тайма 0:1
Окленд Каунти FC
49'
Окленд Каунти FC
68'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
37'
Окленд Каунти FC - Угловой
43'
Окленд Каунти FC - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Окленд Каунти FC - 2-ой Гол
66'
Окленд Каунти FC - Угловой
68'
Окленд Каунти FC - 3-ий Гол
76'
Окленд Каунти FC - Угловой
80'
Лансинг Сити Football - Угловой
86'
Окленд Каунти FC - Угловой
87'
Лансинг Сити Football - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча Лансинг Сити — Окленд Каунти
Статистика матча
Владение мячом
41%
59%
Атаки
49
91
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
2
9
Удары в створ ворот
2
9
